شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإرادة المصرية تنتصر.. أردوغان ينسحب من ليبيا ويتوجه لنفط البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان حكومة الوفاق في ليبيا وقف إطلاق النار في سرت تكون الدولة المصرية قد حققت انتصاراً جديداً ظهر معه فشل رجب طيب أردوغان في مواجهة الجيش المصرى والخوض معه فى أى حروب.

بعد شهور من استفزاز دول شرق المتوسط ومحاولاته التنقيب عن النفط بمنطقة لا يملك حق السيادة فيها مما دفع الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات عليه وصياغة اتفاقيات دولية ضده .

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وأمام هذا تراجع أردوغان عن موقفه حفاظاً لماء الوجه وأعلن وجود حقل نفط جديد في البحر الأسود وهذا يعني انه سيتجه لهذا الحقل ويترك البحر الأبيض المتوسط.

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قال إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة.. كل هذا يؤكد صحة الموقف الحاسم للدولة المصرية ورفضها التام لأى سيناريو للفوضى وتحويلها لساحة للمرتزقة والمليشيات الإرهابية.

وإلى مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي..