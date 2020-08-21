شكرا لقرائتكم خبر عن من "إنذار السيسي" إلى السلام.. قصة 60 يوم قادت ليبيا إلى وقف إطلاق النار (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقتى سرت والجفرة الليبيتين "خط أحمر" في يوم 20 يونيو الماضى، اتجهت الأنظار إلى أهمية تلك المنطقة في الأراضي الليبية.

وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي على الساحل الليبي.

وفي المقابل، تقع جنوبي سرت، قاعدة الجفرة الجوية المهمة، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر، وتعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي.

وينشر الخليج 365 تسلسل زمنى لأحداث هذه الأراضي في السطور التالية:

20 يونيو 2020:

الرئيس السيسي يعلن سرت والجفرة خط أحمر

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21 يونيو 2020:

الليبيون يتظاهرون تأييدا لتصريحات السيسي وتنديدا بالغزو التركي

البرلمان الليبي ويقدم الشكر للرئيس السيسي

أكد عسكريون ليبيون أن إعلان القاهرة إنذار لأطماع تركيا

القبائل الليبية تدعم طلب التدخل المصري عسكريا في ليبيا

رئيس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل والتصدي للغزو الأجنبي

21 أغسطس:

حكومة الوفاق تعلن وقف إطلاق النار

عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسي

الإعلان يلقى ترحيبا إقليميا ودوليا