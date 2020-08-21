بعد تكليفات الرئيس.. الصحة: جراحة عاجلة لمواطن من الغربية يعانى من السمنة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا، ولا يستطيع الحركة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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