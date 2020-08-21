شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء متعملهاش وأنت بتختار كليتك.. تليفزيون الخليج 365 يقدم نصائح للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الفقرة الرئيسة لـ"تليفزيون الخليج 365"، التي قدمتها الزميليتن حور محمد ورغدة بكر، عن فتح باب التنسيق أمام ما يقرب من 149 ألف طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى، باستضافة الدكتورة سها عيد خبيرة طاقة المكان.

وقالت الدكتور سها عيد، إن أبرز ما يعرض له الطالب هو الضغط العصبى من المحيطين، فكل إنسان يسعى لأن يكون نجله دكتور أو مهندس، فهذا الأمر خطاء فمن المفترض أن يسعى الطالب للتفكير في الجامعة والكلية التي يحلم بها، لأن الحياة النظرية تختلف تمامً عن الحياة العملية، فمن الممكن أن تدرس بكلية ما مثل كلية التجارة.

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وأضافة خبيرة طاقة المكان، أنه يجب على الطالب التفكير بشكل كبير في المستقبل، فالطموح لا يجب أن يتوقف في الحصول على بكالوريوس والوظيفة بمرتب شهرى فقط، فيجب البعد كل البعد عن الطاقات السلبية المحيطة بالطالب، وعدم الاستماع لكل من يحثه على الاتحاق بكلية معينة، فالنجاح هو إمكانية النجاح في الالتحاق بالكلية التي تحبها ويمكنك النجاح بها، وتنمية مهاراتك والحصول على أكثر من كورس في نفس المجال.

ووجهت الدكتورة سها عيد، نصيحة للأهل بعدم الضغط على ذويهم للسير في طريقهم، ومنح الفرصة للأبناء للانطلاق والإبداع، وإعطائهم الخبرات لتحقيق طموحه وحلمه هو وليس حلم والده، فالشهادة الجامعية تعتبر واجهة اجتماعية، إلا أن الحياة العملية هي الأكثر تأثيراً، مؤكدة أنه على الطالب اختيار الكليات الأنسب والأقرب لعلقه والتي يرى فيها النجاح في مستقبله.