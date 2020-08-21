شكرا لقرائتكم خبر عن "تليفزيون الخليج 365" ينفرد بكواليس انهيار العوامة النيلية رغم صيانتها بملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "تليفزيون الخليج 365"، عن كواليس جديدة وهامة تتعلق بانهيار العوامة النيلية الخاصة بإحدى صالات الألعاب الرياضية، والتي وقعت أمس الخميس. واستضاف تليفزيون الخليج 365، الدكتور خالد شريف، رئيس مجلس إدارة نادي يخت القاهرة، الذي يقع بجوار العوامة مباشرة، الذي أوضح كواليس انهيار العوامة منذ بدايتها.

وكشف شريف، عن بداية الأزمة منذ العام الماضي حينما تعرض أحد الفناطيس الخاصة بالعوامة للتلف، مما نتج عنه هبوط جزئي للعوامة، وتم إنقاذ المتضررين فورا من خلال مراكب إنقاذ تابعة لنادي اليخت وتابعة للإنقاذ النهري، وبعدها قامت القرية الفرعونية المالكة للعوامة بوضع خطة للصيانة ترتكز على مخططات هندسية خاطئة للأسف.

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وقال "شريف": ذهبت للحديث مع ممثلي القرية الفرعونية وطلبت منهم العدول عن خطة الصيانة التي لن تفيد في شيئ بل بالعكس ستكون له آثار سلبية، ولكن تم التأكيد على أن الصيانة يقوم بها مجموعة من الاستشاريين والمتخصصين في الترميم الهندسي، وهي الخطة التي تجاوزت ميزانيتها 5 ملايين جنيه حسبما قال لي المسؤول بالقرية الفرعونية".

وأضاف رئيس نادي يخت القاهرة، أن ما حدث بالأمس كان متوقعا، فقد انهارت العوامة بالكامل خلال عملية رفعها، لأن الفكرة نفسها كانت فاشلة.

وأشار شريف، إلى أن مراكب نادي اليخت تعرض جزء منها لأضرار جسيمة بسبب هذا الانهيار، لكن لم يحدث أي خسائر في الأرواح البشرية.