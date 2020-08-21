شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إعداد مسودة أولية تتضمن نقاط الخلاف والتوافق بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بشأن سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، عُقد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله من الدول الثلاث، حيث تم إعداد مسودة أولية والتى تتضمن تجميع مقترحات الدول فى مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.

وأكدت وزارة الرى فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأضافت الوزارة، أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس 2020.

وتجدر الإشارة الى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزارى باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء فى التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعياً للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى يوم 28 أغسطس.