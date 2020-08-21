القبض على ٥٣ شخصا خالفوا قرار وقف أعمال البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. وأسفرت الحملات عن ضبط ٥٣ شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.. يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

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