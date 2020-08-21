أخبار مصر | محمد موسى: الكونجرس الأمريكي يمتلك معلومات عن أصول أردوغان اليهودية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: الكونجرس الأمريكي يمتلك معلومات عن أصول أردوغان اليهودية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن الكونجرس الأمريكي قدم حزمة عقوبات ضد تركيا إلى لجنة العلاقات الخارجية، بسبب عملية نبع السلام التي قامت بها تركيا في شمال شرق العراق.

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن من أهم بنود هذه الحزمة التحقيق في أصول أردوغان وعائلته واستثماراتهم وعلاقاتهم التجارية ومصادر دخل أخرى، وإعداد تقرير حول هذا الموضوع".

وأردف: "هنا بقا لازم أقف عند الكلام ده، يعني أيه أصول أردوغان وعائلته، ده معناه أن الكونجرس الأمريكي عنده معلومات عن أصول الخروف أردوغان اللي سمعنا قبل كده أنها من أصول يهودية، طيب كمان الكلام عن أمواله وأموال عائلته المشكوك فيها".

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واستطرد: "هنا السؤال زي ما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري طرحه، وهو هل قام أردوغان بعمل اللازم حيال تلك الكلمات؟ الإجابة لا لم يفعل، هل استطاع أردوغان أن يرد على كلام الكونجرس؟ الإجابة لا لم يستطع، هل استطاع فتح فمه أو يرد بكلمة واحدة على تلك التهديدات؟ الإجابة لا ميقدرش، ودا عشان يحمي منصبه".