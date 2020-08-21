أخبار مصر | وثيقة مسربة تكشف تهريب مخابرات أردوغان شحنة أسلحة للإرهابيين بسوريا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وثيقة مسربة تكشف تهريب مخابرات أردوغان شحنة أسلحة للإرهابيين بسوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثيقة مسربة توضح كيف يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل قوته لتمكين الجماعات الإرهابية من فرض سيطرتها علي المشهد سواء بسوريا أو بليبيا.

وأوضحت الوثيقة أنه منذ أربع سنوات، تم القبض على موالين للرئيس التركي رحب طيب أردوغان وهم يقومون بنقل أسلحة بشكل غير قانوني إلى للجماعات الجهادية الإرهابية في سوريا بموجب مخطط كان خارج السجل وغير مصرح به وتم فيه نقل الأسلحة سرًا في شاحنات من قبل جهاز المخابرات التركية MIT، ولكن اعترضت قوات الأمن التركي في يناير 2014 إعترضت جرار مقطورة مليئة بالأسلحة الثقيلة بالقرب من قرية تورون التركية على الطريق السريع بين بلدتي كيرخان وريحانيلي في محافظة هاتاي جنوب شرق سوريا الحدود... كله بالمستندات بنكشف إرهاب الخائن أردوغان.

وكشف الوثيقة أن المدعي العام التركي أصدر مذكرة تفتيش وضبط بعد أن أبلغه الدرك أنه تم استلام معلومات استخباراتية مصنفة على أنها سرية في الساعة 16.00 تشير إلى وجود شاحنة مليئة بالأسلحة وسيارة مرافقة في طريقهما لعبور تركيا – إلي الحدود السورية.

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