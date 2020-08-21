أخبار مصر | محمد موسى: أردوغان "حرامي" بشهادة المعارضة التركية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: أردوغان "حرامي" بشهادة المعارضة التركية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن المعارضة التركية هاجمت أردوغان ووصفته بـ"حرامي"، وهو ما ذكره المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي الذي يتزعم المعارضة التركية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فايق أوزتراك، قال في مقطع فيديو: إن ممتلكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهم من مصالح الأتراك، وأن أعضاء مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بسبب عملية نبع السلام التي قامت بها تركيا في شمال شرق العراق، قدموا حزمة عقوبات ضد تركيا إلى لجنة العلاقات الخارجية".

وتابع: "إن من أهم بنود هذه الحزمة التحقيق في أصول أردوغان وعائلته واستثماراتهم وعلاقاتهم التجارية ومصادر دخل أخرى، وإعداد تقرير حول هذا الموضوع".

وأردف: "هنا بقا لازم أقف عند الكلام ده يعني أيه أصول أردوغان وعائلته، ده معناه أن الكونجرس الأمريكي عنده معلومات عن أصول الخروف أردوغان اللي سمعنا قبل كده أنها من أصول يهودية، طيب كمان الكلام عن أمواله وأموال عائلته المشكوك فيها".

واستطرد: "هنا السؤال زي ما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري طرحه، وهو هل قام أردوغان بعمل اللازم حيال تلك الكلمات؟ الإجابة لا لم يفعل، هل استطاع أردوغان أن يرد على كلام الكونجرس؟ الإجابة لا لم يستطع، هل استطاع فتح فمه أو يرد بكلمة واحدة على تلك التهديدات؟ الإجابة لا ميقدرش، ودا عشان يحمي منصبه". Advertisements