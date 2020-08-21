أخبار مصر | محمد موسى: أردوغان "حرامي" بشهادة المعارضة التركية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: أردوغان "حرامي" بشهادة المعارضة التركية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الإعلامي محمد موسى، إن المعارضة التركية هاجمت أردوغان ووصفته بـ"حرامي"، وهو ما ذكره المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي الذي يتزعم المعارضة التركية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فايق أوزتراك، قال في مقطع فيديو: إن ممتلكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهم من مصالح الأتراك، وأن أعضاء مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بسبب عملية نبع السلام التي قامت بها تركيا في شمال شرق العراق، قدموا حزمة عقوبات ضد تركيا إلى لجنة العلاقات الخارجية".
وتابع: "إن من أهم بنود هذه الحزمة التحقيق في أصول أردوغان وعائلته واستثماراتهم وعلاقاتهم التجارية ومصادر دخل أخرى، وإعداد تقرير حول هذا الموضوع".
وأردف: "هنا بقا لازم أقف عند الكلام ده يعني أيه أصول أردوغان وعائلته، ده معناه أن الكونجرس الأمريكي عنده معلومات عن أصول الخروف أردوغان اللي سمعنا قبل كده أنها من أصول يهودية، طيب كمان الكلام عن أمواله وأموال عائلته المشكوك فيها".
واستطرد: "هنا السؤال زي ما المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري طرحه، وهو هل قام أردوغان بعمل اللازم حيال تلك الكلمات؟ الإجابة لا لم يفعل، هل استطاع أردوغان أن يرد على كلام الكونجرس؟ الإجابة لا لم يستطع، هل استطاع فتح فمه أو يرد بكلمة واحدة على تلك التهديدات؟ الإجابة لا ميقدرش، ودا عشان يحمي منصبه".
وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى إن يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد هجوم "أردوغان" على بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاقية التي وقعها مع دولة الإمارات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تغريدة "يائير" جاء فيها: "مندهش من تصريحات أردوغان ضد الإمارات، يقول تركيا التي احتفظت بسفارة في إسرائيل لعقود ولديها علاقات تجارية بمليارات الدولارات سنويًا مع إسرائيل، مستاءة من الإمارات لعقدها اتفاقية سلام مع إسرائيل، أردوغان يعاني من انفصام في الواقع".
وتابع "موسى": "صحيح الجدع اللي اسمه أردوغان ده فاكر أنه عايش لوحده ومش فاهم أن كل وساخاته معروفة ومعلومة"، مردفا: "هفضل مكمل في كشف كل سوءات هذا الأردوغان ومش هبطل، صحيح رأي الخرفان بتوع الإرهابية إيه.. رأيك إيه يا لوسي.. طبعا عارفين لوسي الشهيرة بمعتز مطر الواد الحنجوري عبد الدولار الشاذ".
وأردف: "مسمعتش رأي الطبال محمد ناصر في سيده أردوغان بعد اعتراف نجل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص التجارة معهم بمليارات الدولارات.. البت نعناعة الشهيرة بجو شو رأيك إيه يانعناعة، لسة أردوغان الرئيس المسلم اللي بيدافع عن الدين.. جتكم القرف كلكم شوية عملاء ومأجورين.. أتحدى أي خروف منكم يرد عليا يا خرفان".