أخبار مصر | مصطفى ثابت: تركيا أكبر مستورد سلاح من إسرائيل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت: تركيا أكبر مستورد سلاح من إسرائيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، لافتا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاني من انفصام في الشخصية.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تركيا أكبر مستورد سلاح من إسرائيل، لافتا أن العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية بينهما على أعلى مستوى من التعاون والاستمثار المشترك.

وأضاف، يوجد مستشارين في الجيش التركي من إسرائيل من خلال تعاون عسكري أيضا، موجها التحية لدولة الإمارات والسعودية على مجهودهما الكبير بالإضافة إلى مصر من أجل القضية الفلسطينة والمنطقة العربية.

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وفي سياق منفصل قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الخليج 365، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بدور بطولي وحرر الأراضي العربية.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل دائما من أجل المجد الشخصي وغير متهم بالقضية الفلسطينية، مضيفا: على الفلسطينيين أن يتحدوا حتى لا تضيع فرصة السلام من أيديهم.

وأضاف، القضية الفلسطينية تهم كل العرب، لافتا يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، موضحا أن بينهما علاقات تجارية بمليارات الدولارات.