أخبار مصر | أهالي الإسماعيلية يتحدون كورونا في شواطئ فايد.. و"موسى" يطالب بالتحقيق (فيديو)

وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى إن يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد هجوم "أردوغان" على بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاقية التي وقعها مع دولة الإمارات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تغريدة "يائير" جاء فيها: "مندهش من تصريحات ‎أردوغان ضد ‎الإمارات، يقول تركيا التي احتفظت بسفارة في إسرائيل لعقود ولديها علاقات تجارية بمليارات الدولارات سنويًا مع إسرائيل، مستاءة من الإمارات لعقدها اتفاقية سلام مع إسرائيل، أردوغان يعاني من انفصام في الواقع"

وتابع "موسى": "صحيح الجدع اللي اسمه أردوغان ده فاكر أنه عايش لوحده ومش فاهم أن كل وساخاته معروفة ومعلومة"، مردفا: "هفضل مكمل في كشف كل سوءات هذا الأردوغان ومش هبطل، صحيح رأي الخرفان بتوع الإرهابية إيه.. رأيك إيه يا لوسي.. طبعا عارفين لوسي الشهيرة بمعتز مطر الواد الحنجوري عبد الدولار الشاذ".

وأردف: "مسمعتش رأي الطبال محمد ناصر في سيده أردوغان بعد اعتراف نجل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص التجارة معهم بمليارات الدولارات.. البت نعناعة الشهيرة بجو شو رأيك إيه يانعناعة، لسة أردوغان الرئيس المسلم اللي بيدافع عن الدين.. جتكم القرف كلكم شوية عملاء ومأجورين.. أتحدى أي خروف منكم يرد عليا يا خرفان".