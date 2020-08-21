أخبار مصر | التنمية المحلية عن زحام شاطئ فايد: سيتم محاسبة المسئول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التنمية المحلية عن زحام شاطئ فايد: سيتم محاسبة المسئول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تعليقه على مقطع فيديو يظهر تواجد المواطنين بكثافة على شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية، إنه تواصل مع سكرتير عام محافظة الإسماعيلية اللواء تامر سعيد، لاتخاذ اللازم في هذا الأمر.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر فضائية الحدث اليوم، إنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ومحاسبة المسئول عن هذا الأمر.

من جانبه، أشاد الإعلامي محمد موسى بوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وصفه بأنه "وزير قوي" لا يعنيه إلا صالح هذا البلد، كما وجه الشكر للدكتور خالد قاسم أيضا.

كان الإعلامي محمد موسى قد عرض مقطع فيديو يظهر زحام للمواطنين على شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية، ضاربين بقيود فيروس كورونا عرض الحائط، وسط تجاهل تام من المسئولين.

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