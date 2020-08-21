أخبار مصر | تراكم القمامة والمخلفات في شوارع بولاق الدكرور.. والأهالي: مش قادرين نعيش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تراكم القمامة والمخلفات في شوارع بولاق الدكرور.. والأهالي: مش قادرين نعيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الإعلامي محمد موسى صور لتراكم القمامة بشكل كبير في شارع السوق ببولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة مما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بين الأهالى.

وقال موسى، إن برنامج خط أحمر لسان الشارع المصري، لعرض مشكلاتة ووضعها أمام المسئولين لوضع حل لها.

وتابع موسى، إن أهالي شارع السوق ببولاق الدكرور يعانون من تراكم القمامة التي يتركها الباعة الجائلين، بجانب سور مترو الانفاق.

وأضاف، النائب محمد إسماعيل نائب بولاق الدكرور يبذل جهد كبير من أجل التخفيف من مشاكل أهل بولاق الدكرور ويعيش بين الناس من أجل خدمتهم قائلا: "ده مش النهاردة لأ.. ده من أول يوم دخل فيه البرلمان وهو مش سايب شارع في بولاق الدكرور أو منطقة إلا وتلاقيه سايب بصمة فيه.. وإحنا واجبنا كإعلام وضع هذه المشكلات أمام المسؤولين للعمل علي حلها".

وناشد موسى محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد الذي دائمًا ما يلبي ويستجيب لمطالب المواطنين لإنتهاء مشكلاتهم.

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وفي سياق منفصل، استعرض الإعلامي محمد موسى تدوينة الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح عبر موقع "تويتر" والتي رحب من خلالها بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، بوقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية والتي تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مصر أكدت كثيرا أن أمن واستقرار الجارة ليبيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحذرت من المساس بهما، لافتا أن الرئيس السيسي يعرف كيف يحمي الأمن القومي والعربي.

ولفت إلى أن إعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا حظى بترحيب دولي، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأعلنت حكومة السراج في طرابلس وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وفي المنحى نفسه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".