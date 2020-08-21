أخبار مصر | محمد موسى: السيسي يعرف كيف يحمي الأمن القومي المصري والعربي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: السيسي يعرف كيف يحمي الأمن القومي المصري والعربي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الإعلامي محمد موسى تدوينة الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح عبر موقع "تويتر" والتي رحب من خلالها بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، بوقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية والتي تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مصر أكدت كثيرا أن أمن واستقرار الجارة ليبيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحذرت من المساس بهما، لافتا أن الرئيس السيسي يعرف كيف يحمي الأمن القومي والعربي.

ولفت إلى أن إعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا حظى بترحيب دولي، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.