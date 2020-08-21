أخبار مصر | الوفد: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يساهم في حقن دماء أبناء الشعب الليبي ووقف الحرب الدائرة منذ عام ٢٠١١.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن وقف إطلاق النار يتوافق مع الدعوات المصرية والاستراتيجية التي تتبناها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها إطلاق مبادرة إعلان القاهرة لوقف الحرب المشتعلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الدائر والذي دفع ثمنه أبناء الشعب الليبي أنفسهم وليس لها أي مطمع خلف جهودها لدعم إنهاء الصراع المسلح بخلاف الدول الأخرى التي تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن الموقف التركي وموقف حكومة الوفاق الليبية من إعلان وقف إطلاق النار والذي رحب به على خلاف جميع مواقفهما السابقة الرافضة لأي محاولات لوقف القتال يأتي انتصارا للدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية، حيث كانت مصر حاسمة في التعامل مع التجاوزات التركية داخل الأراضي الليبية والتي كانت تهدد الأمن القومي المصري.

Advertisements

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أبناء الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية بضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها والعمل على دعم إقامة مؤسسات الدولة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن تمثيلا مناسبا لجميع أطياف الشعب الليبي.

وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".