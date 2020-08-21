شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سامي مساعداً لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قراراً ، اليوم الجمعة، بندب باسم سامى عبدالكريم مساعداً لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام . ويشغل باسم عبدالكريم منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بديوان عام وزارة الطيران المدنى منذ عام 2016 ، والمستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

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