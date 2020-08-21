شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق على تويتر: نشيد بدعم مصر ونرحب بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الداخلية الليبي، فتحى باشاغا، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في الأرضي الليبية.

وكتب باشاغا على تويتر: "اتفاق وقف اطلاق النار برعاية و دعم الدول الشقيقة و الصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة و نتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا و أوروبا و تركيا و مصر و قطر و الأمم المتحدة و نستطيع جميعاً تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء و الأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا"



تغريدة باشاغا

وفى وقت سابق قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

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وأضاف باشاغا فى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسى جاد يؤدى إلى تسوية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة.

وعلقت بلومبرج على وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه اليوم الجمعة، وقالت إنه يثير آمالا بإنهاء حروب الوكالة التى تشهدها ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.