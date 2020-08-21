شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى 25 طعنا على انتخابات الشيوخ فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، 11 طعنا جديدا، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ. وبذلك تكون المحكمة تلقت 23 طعنا، حتى الآن، حيث انها تلقت ظهر اليوم 7 طعون بالإضافة الى 5 آخرى مقامين أمس فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على اعلان النتيجة.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.