شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يرحب ببيان المجلس الرئاسى الليبى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس السيسى يرحب ببيان المجلس الرئاسى الليبى.. خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار وحفظ مقدراته.

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ـ الرئيس السيسى يرحب ببيان المجلس الرئاسى الليبى.. خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار وحفظ مقدراته.

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