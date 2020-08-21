شكرا لقرائتكم خبر عن «ألبان الاسكندرية» تعقد أول اجتماع حضوري لمناقشة تحديث مصانع الإنتاج الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو أبوداود، نائب أول رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن الشعبة تعقد أول اجتماع حضوري بعد قرار عودة الحياة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كان يتم عقد الاجتماعات على تطبيق زووم وذلك الاثنين المقبل.

وأوضح «أبوداوود»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الاجتماع سيناقش عدد من الأمور الهامة المتعلقة بصناعة الالبان، وكذا سيتم بحث تحديث مصانع الألبان والجبن.

ولفت إلى سيتم عقد الاجتماع حضورى، خاصة وان معظم أعضاء الشعبة والعاملين في صناعة الألبان ليس لديهم الدراية الكاملة بتطبيق زووم الذي يتم عقد الاجتماع وفقاً له بسبب جائحة كورونا.

وقال «أبوداود»،أن مهنة صناعة الجبن التقليدي في مصر تعتبر مهنة داعمة بصورة مباشرة بالاقتصاد القومي، حيث تعمل بها ملايين الأيدي العاملة وتدعم الفالح المصري مباشرة بحجم استثمار وتداول يصل إلى مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أن معامل إنتاج الجبن تعد من المشاريع الصغيرة والمتوارثة عبر الأجيال وبطبيعة المهنة وبالطبيعة الريفية للأهالى في قرى الريف المصري الزراعية تتميز هذه المشاريع ببساطة إنشاءها لتواجدها في مناطق ريفية ومراكز إنتاج الحليب الطبيعي الطازج عالي الجودة.

ولفت إلى وجود مصانع كثيرة متطورة جداً وتملك آلات حديثة ويتم تصدير منتجاتها إلى دول الخليج والسعودية وأمريكا، وتسعى معظم المصانع الآن إلى التحديث للتسجيل في هيئة سلامة الغذاء المصرية لزيادة الفرص التصديرية لها.

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