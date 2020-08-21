شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو «العلوم الطبية» يطالبون بإعادة مسمياتهم الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب خريجو العلوم الطبية، بإعادة مسمياتهم الوظيفية، وأكد منهم أن دراستهم 5 سنوات وأصبحوا متخصصين في بعض المجالات سواء التحاليل أو الآشعة وغيرها، مشيرين إلى أن ذلك لايتعارض مع الأطباء خريجي كليات الطب في تلك التخصصات، مشيرين إلى أن تخصصاتهم تؤهلهم لأن يكون المسمى هو الأخصائي وليس الفني.

وأوضحوا في بيان لهم، أن كثيرا منهم تفوق في الثانوية العامة وحصلوا على مجموع يقارب الـ 97 %، لكن الخريجين فوجئوا بتغيير المسمى، على الرغم أنهم التحقوا بتلك الكليات «العلوم الطبية التطبيقية»، لكن تم تغيير المسمى إلى «أخصائي تكنولوجي»، مشيرين إلى أن الأصل في تطبيق القوانين لا يكون له اثر رجعى. وأن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

وجاء في البيان، أن العديد من الزملاء قد تم تعيينهم بالجهاز الاداري بالدولة سابقا على المجموعة النوعية للعلوم الطبية التطبيقية، متسائلين كيف يتم التمييز بين خريجي كلية واحده قد اكتسبو نفس الحقوق القانونية، فمنهم من اكتسب مسمى أخصائي فرع التخصص، ومنهم من سيكتسب تكنولوجي عالي.