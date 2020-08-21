شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. تجهيز 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبًا وطالبة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، عن تجهيز 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، غدا السبت.
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الأمن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات، لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بإرتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات أوتكدس أمام اللجان.
كلف المحافظ، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخاصة في أعمال تطهير مقار اللجان، بعد كل امتحان وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط اللجان. اطمأن المحافظ مع مسؤولي مديرية الأمن، والصحة، والإسعاف، التضامن، الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، الطرق على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لعقد الامتحانات.
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