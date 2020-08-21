«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الثالثة من «صكوك الأضاحي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من المقيمين بقرى ونجوع 7 إدارات فرعية بالمحافظة، الجمعة، وجرى توزيعها على المستحقين وفق ضوابط معينة لضمان توصيلها إلى مستحقيها.

وأضاف «كاسب» أن الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة في المديرية، كانا على رأس اللجنة التي تسلمت اللحوم وجرى تسليمها للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع على المواطنين المستحقين، وهي إدارات العجمى والدخيلة- غرب- شرق- محرم بك- الرمل- المنتزه.

بدوره، قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف، إن الدفعة الثالثة قيمتها 4 أطنان تعد بمثابة دفعة ثالثة من مشروع الوزارة، على أن تتوالى الدفعات الاخرى تباعاً على مدار الأيام القادمة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للصكوك حتى الآن 12 طنا.

وأكد أن مديرية أوقاف الإسكندرية حريصة على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها في شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.

كانت المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، هذا العام في تجميع واستقبال 6200 صكًّا بقيمة 11 مليون و160 ألف جنيه.

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أوقاف الاسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحى

أوقاف الاسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحى

أوقاف الاسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الاضاحى