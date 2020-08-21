شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: استقبال 54 سفينة وتداول 102 ألف طن بضائع استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، حيث استقبل الميناء 54 سفينة، وجرى تداول 102 ألف طن بضائع استراتيجية، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 54 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم 16 سفن صب جاف و9 صب سائل و27 سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات.

وأضاف الغندور، أن وزن البضائع الواردة من الخارج يبلغ 77 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 25 ألف طن بضائع.

ميناء الاسكندرية يستقبل 54 سفينة و تداول 102 الف طن بضائع إستراتيجية

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 421 حاوية، والواردة 544 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 5478 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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