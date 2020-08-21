شكرا لقرائتكم خبر عن غلق لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان أمام الأعضاء وبدء فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان الاقتراع في انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، أبوابها أمام الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية بـ27 محافظة ، وبدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفى للنقابة التي تجري على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية.

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة وعضو لجنة الانتخابات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «جرت في 52 لجنة بـ27 محافظة، عدا شمال سيناء تم نقل مقر اللجنة لمحافظة الإسماعيلية، نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة، وبالنسبة للقاهرة فستكون بمقر النقابة العامة في جاردن سيتي، ويحق لـ25 ألف عضو بالجمعية العمومية التصويت، كما يمكن لـ35 ألفا آخرين، سداد الاشتراكات والتصويت، يوم الانتخابات».

وأكد أمين صندوق النقابة أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة كورونا، فلن يتم السماح للطبيب بالإدلاء بصوته إلّا بعد ارتداء ماسك واق، وسيتم توفير قلم لكل طبيب، إلى جانب منع الانتظار داخل المقر، وتوفير مطهرات للأيدي.

وفتحت النقابة في 21 ديسمبر الماضي باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، إذ ترشّح بالقوائم النهائية، 10 أطباء على مقعد النقيب العام، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد الباسطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأظهرت القوائم النهائية ترشّح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق، إلى جانب 53 مرشحّا على مقاعد نقيب فرعى، فاز منهم 10 بالتزكية في (القليوبية، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، الوادي الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحر الأحمر، بني سويف)، بالإضافة إلى 47 آخرين على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 تحت السن.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام، و12 عضوًا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

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