شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنيين أقيما على أراضي زراعية بجنوب بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يجري تنفيذ عدة قرارات إزالة للمباني المخالفة بجنوب المحافظة لحالات بناء بدون ترخيص أو بناء على أرض زراعية ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المحافظة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت أجهزة حي الجنوب، برئاسة احمد زغلف، رئيس حي الجنوب، بإزالة مبنيان أقيما على أرض زراعية بالمخالفة وتم عمل محضر تنفيذ إزالة وتحويل أصحاب المخالفة إلى الجهات القانونية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص، مكلفًا رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.