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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، برئاسة اللواء عماد الدكرورى، رئيس المدينة، بحملة إزالة فورية لتعد من أحد المواطنين بالبناء على أرض زراعية وإقامة مبنى وسور حول الأرض التى تبلغ مساحتها ٣٣٠٠ مترا مربعا، بقرية الحلوانى التابعة لقرية المعدية بدائرة المركز.
ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالازالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية أوأملاك الدولة فورا حفاظا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وردعا للمخالفين.
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