شكرا لقرائتكم خبر عن «ادميشن لاند»: دورنا تأهيل الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية.. وتلقي الطلبات مسؤولية الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور على البري، المتحدث باسم شركة «ادميشن لاند» المتخصصة في مجال التقديم للجامعات الخاصة، أن البعض فسر تصريحاته عن آلية عمل الشركة بشأن مساعدة الطلاب للتقديم للجامعات الأهلية بشكل خاطئ.

وأضاف البري، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن دور الشركة يرتكز في الأساس على تأهيل طلاب الثانوية العامة للتقديم للجامعات الأهلية، من خلال مساعدتهم على ترتيب أوراقهم وبياناتهم لإدراجها على موقع وزارة التعليم العالي، إلى جانب تجهيز الطالب لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية.

وأكد البري، أن الشركة توفر للطالب المتقدم للجامعة الأهلية عدد من المتخصصين في جميع المجالات العلمية واللغات من أجل تأهيله للنجاح في امتحانات القبول الضرورية للجامعة، ضاربا المثل بتعليم السائق القيادة قبل استخراجه للرخصة والسماح له بقيادة السيارة، قائلا «أنا دوري تأهيل الطالب للنجاح في المقابلة والتقديم».

وأشار البري، أن الشركة متخصصة لسنوات في التقديم للطلبة الوافدين في الجامعات الخاصة، ولها تاريخ طويل في مجال التعليم، وتعرف دورها بدقة ولا تحتاج لانتحال صفة أي مؤسسة، موضحا أن وزارة التعلبم العالي هي الجهة الوحيدة المختصة بالتقديم للجامعات الأهلية حتى الآن. وشدد البري، على وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها عن الشركة، مشيرا إلى أن البعض يحاول استغلال التفسير الخاطئ لتصريحات الشركة من أجل تشويه دورها الأكاديمي.

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