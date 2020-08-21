«ادميشن لاند»: دورنا تأهيل الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية.. وتلقي الطلبات مسؤولية الوزارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ادميشن لاند»: دورنا تأهيل الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية.. وتلقي الطلبات مسؤولية الوزارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح الدكتور على البري، المتحدث باسم شركة «ادميشن لاند» المتخصصة في مجال التقديم للجامعات الخاصة، أن البعض فسر تصريحاته عن آلية عمل الشركة بشأن مساعدة الطلاب للتقديم للجامعات الأهلية بشكل خاطئ.
وأضاف البري، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن دور الشركة يرتكز في الأساس على تأهيل طلاب الثانوية العامة للتقديم للجامعات الأهلية، من خلال مساعدتهم على ترتيب أوراقهم وبياناتهم لإدراجها على موقع وزارة التعليم العالي، إلى جانب تجهيز الطالب لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية.
وأكد البري، أن الشركة توفر للطالب المتقدم للجامعة الأهلية عدد من المتخصصين في جميع المجالات العلمية واللغات من أجل تأهيله للنجاح في امتحانات القبول الضرورية للجامعة، ضاربا المثل بتعليم السائق القيادة قبل استخراجه للرخصة والسماح له بقيادة السيارة، قائلا «أنا دوري تأهيل الطالب للنجاح في المقابلة والتقديم».
وأشار البري، أن الشركة متخصصة لسنوات في التقديم للطلبة الوافدين في الجامعات الخاصة، ولها تاريخ طويل في مجال التعليم، وتعرف دورها بدقة ولا تحتاج لانتحال صفة أي مؤسسة، موضحا أن وزارة التعلبم العالي هي الجهة الوحيدة المختصة بالتقديم للجامعات الأهلية حتى الآن. وشدد البري، على وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها عن الشركة، مشيرا إلى أن البعض يحاول استغلال التفسير الخاطئ لتصريحات الشركة من أجل تشويه دورها الأكاديمي.
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