شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠ إصابات جديدة بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصادر طبية في المنيا، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم تحويل 5 منهم لمستشفى العزل بمركز ملوي، إضافة إلى 5 تم تحويلهم إلى مستشفى الصدر والقلب التابعة لجامعة المنيا والمخصصة للعزل.

وقال مسؤول بمديرية الصحة إن المحافظة سجلت حالتي وفاة فقط خلال 3 أيام، وقد تماثل 9 مصابين للشفاء خلال 24 ساعة، مؤكدا تراجع الإصابات بالفيروس على مدار أسبوع كامل، منوها أن هناك 40 مصابا يتلقون الرعايه والعلاج داخل مستشفيات الاستقبال والعزل وعددها 14 مستشفى مخصصة للاستقبال و2 للعزل.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على استمرار عمليات التعقيم والتطهير خاصة في المستشفيات ومناطق التجمعات، للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.