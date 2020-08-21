شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"الخليج 365": قمة ثلاثية بين السيسى والعاهل الأردنى والكاظمى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى القمة المصرية الأردنية العراقية دليلا على التعاون والترابط بين شعوب الدول الثلاثة، ويبحث خلالها القادة الثلاثة تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلي تنسيق الرؤي قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجاري في تونس.
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث آخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب.
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