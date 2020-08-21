شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان يعترفون ويتفاخرون باغتيال هشام بركات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 29 يونيو 2015 استيقظت مصر على نبأ مفجع وصادم وهو استشهاد النائب العام هشام بركات، وبعد مرور 5 سنوات على الحادث البشع تداولت صفحات الإخوان الإرهابية مقطع فيديو جديد لعملية الاغتيال ويظهر فيه لقطات حية جديدة ترصد لحظة اغتيال الشهيد هشام بركات، وهو المقطع الذى خرج من الدوحة حاضنة الإرهابيين برعاية تنظيم الحمدين وتمويله لكتائب المخابرات التركية. Advertisements وفى الفيديو التالى نستعرض المزيد حول محاولات الجماعة الإرهابية الدائمة لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار..

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