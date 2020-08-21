شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة الثانوية محاربة السرطان: حصلت على 93.6% وذاكرت المنهج كله فى شهرين بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شهد عادل، إحدى محاربات السرطان والحاصلة على 93.6% فى امتحانات الثانوية العامة، إنها من محافظة بنى سويف، إنها أصيب بالسرطان بعد 3 أشهر من بداية العام الدراسي، والكثير من الناس أكدوا لها أنها لن تصل لشىء فيها، ولكنها أصرت على المذاكرة والتفوق والحصول على مجموع مرتفع كنوع من التحدي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذى يذاع على قناة dmc، أنها عندما اشتد عليها التعب، دخلت مستشفى الأورام، وكانت تحصل على جرعات الكيماوى وكانت تذاكر فى أن واحد، مشيرة إلى أنها اضطرت لفترة لوقف المذاكرة لظروف التعب، ولهذا السبب دخلت فى حالة نفسية سيئة للغاية، وكان هناك إحدى قريباتها تساعدها فى مذاكرة دروسها، وتمكنت خلال شهرين فقط فى إنجاز المنهج بالكامل. وأوضحت أنها كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الصيدلة، من أجل تحقيق حلم والدها وأهلها.

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يشار إلى أنه يبدأ 149685 طالبا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدا السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتى تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى، سجل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90%.