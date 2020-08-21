شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: وقف إطلاق النار فى ليبيا جاء تحقيقا لإعلان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أنه يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا، وقال إن هذا جاء تحقيقا لإعلان القاهرة الذى تم برعاية الرئيس السيسى. وأضاف رئيس الأساقفة إنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية لسلام شامل يساعد الشعب الليبى فى إعادة بناء بلده. وقال إنه لا يوجد الآن مبرر لوجود المرتزقة على أرض ليبيا.

من الجدير بالذكر أنه يوجد كنيسة أسقفية أنجليكانية بالعاصمة الليبية تتبع إبروشية شمال أفريقيا تحت رعاية المطران الدكتور سامى فوزى وهى جزء من إقليم الإسكندرية.

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إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.