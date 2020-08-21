"الإسكان" تستجيب للأول على الثانوية الأزهرية وتعده بحل مشكلة الصرف بقريته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن قرية "بني محمديات" في محافظة أسيوط قرية كبيرة وتوجد بها محطتا رفع فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض من أجل طرح مشروع لتطوير شبكة الصرف الصحي في القرية، مؤكدا أنه سيتم حل مشكلة الصرف بنى محمديات، وأن المشروع له ميزانية وتبقى فقط محطة المعالجة.
وأضاف الرفاعى ، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذي يذاع على قناة dmc، أنه حاليا توجد مراسلات بين وزارة الإسكان والمحافظة ووزارة الآثار من أجل تخصيص قطعة الأرض.
وكان الطالب أحمد مدحت الأول على الثانوية الأزهرية، أكد أنه لن يطلب من الدولة طلبا لنفسه، بل أنه سيطلب طلب لقريته "بني محمديات" في محافظة أسيوط، حيث تعاني من أزمة كبيرة في الصرف الصحي، ويتمنى أن تحل تلك المشكلة.
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