شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الثانوية الأزهرية: "أتمنى أن أدرس الفيزياء ولا أفضل كلية الطب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مدحت، الأول على الثانوية الأزهرية، إن طالب الأزهر ليس طالبا عاديا، بل هو يدرس مواد ثقافية وأخرى شرعية، حيث يدرس طالب المرحلة الثانوية 18 مادة، وطلاب الأزهر بشكل عام لديه شغف تجاه العلم، مشيرا إلى أنه كان لديه حب وشغف للفيزياء، وعندما كان في المرحلة الابتدائية كان يحب أن يمسك بكتاب شقيقته الكبرى التي كانت تدرس الفيزياء، ورغب في استكمال طريقه في هذا المجال.

وأضاف، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذي يذاع على قناة dmc: "أنا لا أؤمن بما يعرف بكليات القمة، ولا بد أن يلتحق كل شخص بالكلية التي يرى نفس فيها، فكل إنسان لديه القدرة على تحديد هدفه في الحياة، وهناك علماء مصريون رفعوا علم مصر عاليا مثل الدكتور مصطفى مشرفة والدكتور أحمد زويل، وأنا قررت مدخلش كلية طب، وبتمنى أدخل كلية علوم لأني هدرس الفيزياء النظرية".

وأوضح أنه لن يطلب من الدولة طلبا لنفسه، بل أنه سيطلب طلب لقريته "بني محمديات" بقليوب في محافظة أسيوط، حيث تعاني من أزمة كبيرة في الصرف الصحي. وقال: "والدي كان مدرسا في جامعة الأزهر، وهو من علمني حب العلم والمذاكرة، وزرع في نفسي حب التعلم".