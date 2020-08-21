شكرا لقرائتكم خبر عن "التزكية " تحسم 7 نقابات فرعية فى انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، عمليات فرز أصوات الأطباء المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية ، وينشر "الخليج 365، أسماء 7 نقابات فرعية بالمحافظات، فاز كافة مرشحيها بالتزكية، وهم:

1-"القليوبية" النقيب الدكتور زكى حلمى، عضو مجلس فوق 15 سنة، الدكتور عمرو توفيق، أقل من 15 سنة الدكتور أمير حامد.

2-"الاقصر" النقيب الدكتور محمد ضياء، عضوية مجلس أكثر من 15 سنة الدكتور ألبير إسحاق، عضو مجلس أقل من 15 سنة الدكتور بلال الأسعد.

3-"الفيوم"، النقيب الدكتور علاء العشرى، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة، الدكتورة حنان محمد أحمد، وعضو مجلس أقل من 15 سنة، الدكتور أحمد السيد.

4-"الوادى الجديد"، النقيب الدكتور محمد بكر، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة الدكتور حسام الصفتى، أقل من 15 سنة الدكتور عبدالله كامل؟

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5- "شمال سيناء"، النقيب الدكتورة أمينة منصور، عضو مجلس أكثر من 15 عام، الدكتور وائل كمال، وأقل من 15 سنة، الدكتور محمد البليسى.

6- "مرسى مطروح"، فاز بمقعد النقيب، الدكتور عمرو دارة سعد، وعضو مجلس أكثر من 15 سنة، الدكتور إبراهيم الدميرى.

7- "البحر الأحمر"، فاز بمقعد النقيب الدكتور مصطفى الطويل، وعضوية المجلس أقل من 15 سنة، الدكتور يوسف الديب.