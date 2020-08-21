الكنيسة الأسقفية تستكمل "معا من أجل مصر" بورشة للفنون الإبداعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية اليوم فعاليات مشروع معاً من أجل تنمية مصر بورشة للفنون الإبداعية تحت عنوان "الفن للمجتمع" يقدمها الدكتور حاتم الوكيل الميسر الإبداعى، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت فعاليات اليوم بمحاضرة عن كيفية استخدام الفن كوسيلة للوصول للمجتمع بشكل عملى وذلك من خلال خلق أرضية مشتركة بين الشباب والاستماع إلى مشاعرهم وأحلامهم للمجتمع الذى يعيشوا فيه مع تدوين هذه الأمنيات كما دار نقاش بينهم للتعبير عن المشاعر الايجابية فيما بينهم وتشجيع بعضهم البعض على كيفية تحقيق أمنياتهم.

من جانبه قال رامز بخيت المشرف على المشروع - فى البيان الصادر عن الكنيسة -: تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج فى المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

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كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معا من أجل تنمية مصر " قد بدأت الجمعة الماضية بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطقلت بيوم تدريبى للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتى السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.