بدء تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة أسيوط وتعيين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الجمعة الجهات المختصة فى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/ أسيوط الغربى، من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45.
تأتي تلك الأعمال بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم) من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى الرئيسى.
واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق فى المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الإتجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.
ومن المقرر أن تكون مدة تنفيذ أعمال التطوير شهرين بشكل يومي من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
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