شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تأمل بانتهاء وباء كورونا فى أقل من سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل منظمة الصحة العالمية بانتهاء وباء كورونا في أقل من سنتين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تشكيل فريق لرصد "تحورات" فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تحور فيروس كورونا.

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