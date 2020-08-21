تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بإعلان التهدئة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، عقب إخراج كافة المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعلى أساس إعلان القاهرة.

وأكدت التنسيقية دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية، بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، فإنها تعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات لييبا وشعبها.​