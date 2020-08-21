الشرطة تضبط ٢٩٩٤ سائقا خالفوا قرار ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2994 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية. يأتي ذلك فيى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشاره.

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