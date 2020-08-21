تحويلات مرورية بـ"القاهرة - أسيوط الغربي" لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن تطوير ورفع كفاءة المسافة من الكيلو 23 إلى الكيلو 45 بطريق القاهرة-أسيوط الغربى لمدة شهرين.

ويأتي التطوير تزامنا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم).

واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الانجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتستغرق الأعمال شهرين والعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً اعتباراً من اليوم.