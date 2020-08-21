١٠ سبتمبر.. أولى جلسات بطلان تحصيل رسوم دعاوى المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حمود الشوربجي:

حددت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لنظر الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذي يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلاً عن المدعي عند قيد الدعوى.

وكان المحاميان علي أيوب ومجدي عبد الحليم تقدما بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذب يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلاً عن المدعى عند قيد الدعوى.

حمل​ الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية، وأكدا في الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.