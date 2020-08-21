مصر | مصرع موظف صدمته سيارة في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع موظف صدمته سيارة في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى شخص خمسيني مصرعه، في حادث سير أمام كوبرى الدراسات، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ، بوصول جثة شخص فى العقد الخامس من عمره.
وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المنصورة، الى مكان البلاغ، وتبيت وفاة جمال شعبان العزبى٥٦ سنة موظف من برق العز، أثناء ركوبه دراجة واصطدامه بسيارة ملاكى يقودها محمد السيد بديررجب ٢٠ سنة طالب ومقيم كفر البدماص بالمنصورة.
وتم نقل جثة المتوفي الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ٨٦١٨ لسنة ٢٠٢٠.
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وعلي صعيد اخر شهدت مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بجرح نافذ بالصدر إثر مشادة بينه وبين شخص آخر، لخلاف علي أولوية المرور.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلبة، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام بوصول شاب فى العقد الثانى من العمر، وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز بلقاس الى مكان البلاغ وتبين اصابة سيف حامد عبدالستار محمد ٢١ سنة من بلقاس، بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى واشتباه نزيف عقب مشاجرة مع وليد صلاح محمد سويفى سواق كهربائي سيارات، ٣٦ سنة، من عزبة ابوعطية بمطواة، بعد مشادة كلامية على أولوية المرور وتحرر المحضر رقم ٨٧٦٤ لسنة ٢٠٢٠، واتخاذ الاجراءات القانونية.
وعلي صعيد آخر لقيت زوجة في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعها على يد زوجها الذي اعتاد السفر لألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، جزاءً لها بعد مطالبته بالاستقرار معهم أو اصطحابهم معه فكان جزائها القتل على يده وهروبه للخارج.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة دكرنس، من أهالي ميت رومي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم وهي مغلقة.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة "سارة ال" 35 سنة في مرحلة ما قبل التحلل، وتم إخطار النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.