مصر | 10 سبتمبر.. نظر أولى جلسات بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 سبتمبر.. نظر أولى جلسات بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لنظر الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

وكان المحاميان علي أيوب ومجدي عبد الحليم تقدمو بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذي يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

حمل الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية.

وأكدا فى الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم.

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وفي سياق أخر، استقبلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، 7 طعونا جديدة، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ،

وبذلك تكون المحكمة تلقت 12 طعا، حتى الآن، حيث تلقت امس الخميس 5 طعون فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على اعلان النتيجة.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.