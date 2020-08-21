أخبار مصر | برلمانية: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لرؤية مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لرؤية مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة داليا يوسف عضو جنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر لحل الازمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات اعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.

وأشادت يوسف، في بيان لها، بترحيب الرئيس السيسي بهذا القرار، وتأكيده على أن ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار جاء انتصارا للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة، مما يؤكد دور مصر وريادتها الاقليمية.

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ودعت النائبة بتضافر جهود المجتمع الدولي لخروج المرتزقة التركية والأجنبية، استجابة لارادة الشعب الليبي، فهو صاحب الأرض ووحده من يقرر تحديد مصيره.

وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".