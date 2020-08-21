أخبار مصر | برلماني: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها واطيافه ترحب بشدة، بقرار وقف إطلاق النار في الدول الليبية العربية الشقيقة لحقن دماء الشعب الليبي.

وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، يعكس حرص مصر الدائم على دعم أي خطوة تخطوها الدولة الليبية نحو الاستقرار وتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها، وجعلها الوحيدة من تحدد مصيرها، دون أي تدخل من أحد.

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وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن الدولة المصرية أكثر حرصا علي تحقيق الاستقرار في الاراضي الليبية، وبذلت الكثير من الجهد لهذا الغرض، متمنيًا إجراء انتخابات شفافة يكون صاحب القرار بها هو الشعب الليبي العربي بعيدًا عن اي تدخل خارجي، لإنهاء هذه القضية للابد.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".