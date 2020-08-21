أخبار مصر | استشاري أسري: الأهل هم المسؤولون عن فترة الخطوبة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استشاري أسري: الأهل هم المسؤولون عن فترة الخطوبة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن الأهل هم المسئولين عن فترة الخطوبة، لأنه حين يقوم الوالدان بتربية ابنتهما على الدين والأخلاق والقواعد، فإنها تنشأ على الاحترام والتربية.

وأضافت إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الشباب يطلقون على الأعراف "رجعية وموضة قديمة وتخلف".

وتابعت: أن هناك تباهي بين الشباب والفتيات من خلال الهوس بالتصوير في فترة الخطوبة، سواء وهم يمسكون بأيادي بعضهم بعضا، أو "أثناء الخروج والفسح سويا"، مؤكدة أن الشباب يختلط لديهم الأمر بين الحياء والخجل وهناك فرق بينهما، واختفاء الحياء له أسباب عديدة، منها عدم رقابة الأهل، وعدم تربية الطفل على رقابة الله، مؤكدة أن بعض الفتيات ترى أن التفتح والتمدن هو "أني أتكلم براحتي وأمد إيدي على اللي أدامي براحتي".

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وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.