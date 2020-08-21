أخبار مصر | الشعب الجمهوري: مبادرة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشعب الجمهوري: مبادرة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن مطالبة المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، في بيانين لهم صباح اليوم كافة الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار، خطوة صحيحة في طريق حل الأزمة الليبية بالتفاوض بين الأشقاء الليبيين، دون أي تدخل خارجي.

وأضاف الحزب في بيانه له اليوم أن هذه الخطوة هي تأكيد على صحة موقف مصر من الأزمة منذ البداية حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن مبادرة حكومة الوفاق اليوم بوقف اطلاق النار في عموم ليبيا جاءت انتصاراً للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في اعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا.

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وأثنى الحزب على تأييد الرئيس السيسي لمبادرات وقف إطلاق النار بعموم ليبيا، مشيراً إلى أن تأييد الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد على حرص الدولة المصرية على مصلحة الشعب الليبي، واستقرار الدولة الليبية وأمان شعبها.